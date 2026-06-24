Женский стендап. Сезон 5. Серия 11
Wink
Сериалы
Женский стендап
5-й сезон
11-я серия
8.52023, Женский стендап. Сезон 5. Серия 11
Комедия, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

Женский стендап (сериал, 2023) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стереотипы семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск