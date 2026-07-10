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Сериалы
Женский стендап
Актёры и съёмочная группа сериала «Женский стендап»

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский стендап»

Режиссёры

Роман Новиков

Роман Новиков

Режиссёр

Актёры

Варвара Щербакова

Варвара Щербакова

Актриса
Сауле Юсупова

Сауле Юсупова

Актриса
Маргарита Родина

Маргарита Родина

Актриса

Продюсеры

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Артур Джанибекян

Артур Джанибекян

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер
Константин Золотарёв

Константин Золотарёв

Продюсер
Виктория Сухарева

Виктория Сухарева

Продюсер
Ирина Мягкова

Ирина Мягкова

Продюсер
Зоя Яровицына

Зоя Яровицына

Продюсер
Галина Козинец

Галина Козинец

Продюсер

Художники

Денис Лищенко

Денис Лищенко

Художник

Операторы

Павел Белявский

Павел Белявский

Оператор