Женский стендап. Сезон 4
Wink
Сериалы
Женский стендап
4-й сезон

Женский стендап (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

2022, Женский стендап. Сезон 4 17 серий
Комедия, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стереотипы семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу

Рейтинг

7.5 КиноПоиск