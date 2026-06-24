Женский стендап. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Женский стендап
1-й сезон
4-я серия
2020, Женский стендап. Сезон 1. Серия 4
Комедия, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»

Женский стендап (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стереотипы семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск