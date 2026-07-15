За последние 20 лет в России появились десятки небольших виноделен, многие из которых производят сейчас вина мирового уровня. Но пока об этом мало кто знает. Ведущие — режиссер и хореограф Егор Дружинин и ресторатор Денис Симачев — посетят винодельни, познакомятся с их основателями и владельцами, пообщаются с сотрудниками и экспертами, а также продегустируют лучшие отечественные вина.

