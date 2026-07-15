Земля виноделов. Сезон 1. Серия 10
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Земля виноделов
1-й сезон
10-я серия
2024, Земля виноделов. Сезон 1. Серия 10
Документальный18+
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Земля виноделов (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

За последние 20 лет в России появились десятки небольших виноделен, многие из которых производят сейчас вина мирового уровня. Но пока об этом мало кто знает. Ведущие — режиссер и хореограф Егор Дружинин и ресторатор Денис Симачев — посетят винодельни, познакомятся с их основателями и владельцами, пообщаются с сотрудниками и экспертами, а также продегустируют лучшие отечественные вина.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

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