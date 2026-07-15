WinkСериалыЗемля виноделов1-й сезон10-я серия
2024, Земля виноделов. Сезон 1. Серия 10
Документальный18+
Серия в подписке «PREMIER»
Земля виноделов (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+33 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 1
- 18+37 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 3
- 18+35 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 4
- 18+35 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 6
- 18+31 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 7
- 18+32 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 8
- 18+32 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 9
- 18+36 мин
Земля виноделов
Сезон 1 Серия 10
О сериале
За последние 20 лет в России появились десятки небольших виноделен, многие из которых производят сейчас вина мирового уровня. Но пока об этом мало кто знает. Ведущие — режиссер и хореограф Егор Дружинин и ресторатор Денис Симачев — посетят винодельни, познакомятся с их основателями и владельцами, пообщаются с сотрудниками и экспертами, а также продегустируют лучшие отечественные вина.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время35 мин / 00:35
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