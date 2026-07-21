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Сериалы
Земля виноделов
Актёры и съёмочная группа сериала «Земля виноделов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Земля виноделов»

Режиссёры

Иван Вдовин

Иван Вдовин

Режиссёр

Актёры

Денис Симачёв

Денис Симачёв

Актёр
Егор Дружинин

Егор Дружинин

Актёр

Сценаристы

Софья Озерова

Софья Озерова

Сценарист
Иван Вдовин

Иван Вдовин

Сценарист

Продюсеры

Анастасия Торлакян

Анастасия Торлакян

Продюсер
Алексей Федоров

Алексей Федоров

Продюсер
Гульшат Люкманова

Гульшат Люкманова

Продюсер

Монтажёры

Анна Мацкова

Анна Мацкова

Монтажёр
Дарья Каширина

Дарья Каширина

Монтажёр