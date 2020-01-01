Зебра в клеточку (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

Мультсериал для детей о необычной зебре и ее друзьях-животных, которые весело и задорно изучают, как устроен мир, где мы живем. Однажды у животных, живущих на красивом острове посреди океана, появляется новая и очень странная соседка — Клеточка. Это имя она взяла из-за своего окраса — хотя она и похожа на зебру, но вместо полосок на ней красуются клетки. Клеточка ужасно талантлива, любит бегать, лазать по деревьям и плавать, так что ее быстро принимают в компанию. Вместе с другой зеброй по имени Поля, поначалу скептически относившейся к незнакомке, а также крокодилом Гошей, слоном Родионом, братьями-страусами Пашей и Петей, один из которых еще не вылупился из яйца, и обезьяной Яной они отправляются навстречу новым открытиям вместе с маленькими зрителями.



Сериал Зебра в клеточку 1 сезон 58 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.