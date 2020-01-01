Зебра в клеточку (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 1
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 2
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 4
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 5
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 6
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 7
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 8
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 9
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 10
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 11
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 12
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 13
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 14
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 15
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 16
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 17
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 18
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 19
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 20
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 21
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 22
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 23
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 24
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 25
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 26
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 27
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 28
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 29
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 30
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 31
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 32
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 33
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 34
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 35
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 36
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 37
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 38
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 39
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 40
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 41
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 42
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 43
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 44
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 45
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 46
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 47
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 48
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 49
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 50
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 51
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 52
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 53
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 54
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 55
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 56
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 57
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 58
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 59
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 60
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 61
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 62
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 63
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 64
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 65
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 66
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 67
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 68
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 69
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 70
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 71
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 72
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 73
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 74
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 75
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 76
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 77
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 78
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 79
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 80
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 81
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 82
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 83
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 84
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 85
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 86
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 87
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 88
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 89
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 90
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 91
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 92
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 93
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 94
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 95
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 96
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 97
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 98
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 99
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 100
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 101
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 102
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 103
- 0+7 мин
Зебра в клеточку
Сезон 1 Серия 104
О сериале
Мультсериал для детей о необычной зебре и ее друзьях-животных, которые весело и задорно изучают, как устроен мир, где мы живем. Однажды у животных, живущих на красивом острове посреди океана, появляется новая и очень странная соседка — Клеточка. Это имя она взяла из-за своего окраса — хотя она и похожа на зебру, но вместо полосок на ней красуются клетки. Клеточка ужасно талантлива, любит бегать, лазать по деревьям и плавать, так что ее быстро принимают в компанию. Вместе с другой зеброй по имени Поля, поначалу скептически относившейся к незнакомке, а также крокодилом Гошей, слоном Родионом, братьями-страусами Пашей и Петей, один из которых еще не вылупился из яйца, и обезьяной Яной они отправляются навстречу новым открытиям вместе с маленькими зрителями.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- АБРежиссёр
Анна
Борисова
- МКРежиссёр
Максим
Куликов
- АЗРежиссёр
Алина
Золотарева
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- АКАктриса
Альбина
Кабалина
- ВПАктёр
Владимир
Паляница
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- МХАктриса
Мария
Хамидуллина
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- МБСценарист
Мария
Богданова
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- ИКСценарист
Инга
Киркиж
- НРСценарист
Натела
Рехвиашвили
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- НГХудожница
Наталия
Газеми
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захмылова
- АВХудожник
Александр
Вселенский
- БЩХудожник
Борис
Щербинкин
- ЕЧМонтажёр
Евгений
Чатаев
- ОЗМонтажёр
Олег
Зайцев
- ЕБМонтажёр
Елена
Басова
- МФМонтажёр
Макс
Федоров
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский
- АСКомпозитор
Алексей
Смирнов
- ДФКомпозитор
Денис
Фролов