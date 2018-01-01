Здесь и сейчас. Сезон 1. Серия 5
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Здесь и сейчас (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.32018, Here and Now
Фэнтези, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

За фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещe одна напасть — один из детей начинает наблюдать необъяснимые вещи, невидимые для других.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Здесь и сейчас»