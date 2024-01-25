Банановые панкейки с солёной карамелью
Wink
Сериалы
Завтрак
1-й сезон
Банановые панкейки с солёной карамелью

Завтрак (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.72021, Банановые панкейки с солёной карамелью
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Совместный проект RTVI и кулинарной школы "Novikov School"".
Утренняя программа о том, как приготовить несложный, но оригинальный завтрак. Кроме того, в ней будет познавательная информация о завтраках в конкретной стране, а также советы от шеф-повара.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг