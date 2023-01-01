Завтрак
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Завтрак

Завтрак (сериал, 2021) смотреть онлайн

9.42021, Завтрак 1 сезон
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

"Совместный проект RTVI и кулинарной школы "Novikov School"".
Утренняя программа о том, как приготовить несложный, но оригинальный завтрак. Кроме того, в ней будет познавательная информация о завтраках в конкретной стране, а также советы от шеф-повара.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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