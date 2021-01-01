Завтрак (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.92021, Сырники. Мастер-класс от Алексея Каневского
ТВ-шоу12+
Сезоны и серии
- 12+14 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+15 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+12 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+11 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+16 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+19 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+13 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+18 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+16 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+17 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+12 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+15 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+16 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+16 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+15 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 12+18 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 12+15 мин
Завтрак
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
"Совместный проект RTVI и кулинарной школы "Novikov School"".
Утренняя программа о том, как приготовить несложный, но оригинальный завтрак. Кроме того, в ней будет познавательная информация о завтраках в конкретной стране, а также советы от шеф-повара.
Сериал Сырники 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.