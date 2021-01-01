Завтрак (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

"Совместный проект RTVI и кулинарной школы "Novikov School"".

Утренняя программа о том, как приготовить несложный, но оригинальный завтрак. Кроме того, в ней будет познавательная информация о завтраках в конкретной стране, а также советы от шеф-повара.



