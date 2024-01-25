Шакшука. Мастер-класс от Алексея Каневского
Wink
Сериалы
Завтрак
1-й сезон
Шакшука. Мастер-класс от Алексея Каневского

Завтрак (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

8.72021, Шакшука. Мастер-класс от Алексея Каневского
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Совместный проект RTVI и кулинарной школы "Novikov School"".
Утренняя программа о том, как приготовить несложный, но оригинальный завтрак. Кроме того, в ней будет познавательная информация о завтраках в конкретной стране, а также советы от шеф-повара.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг