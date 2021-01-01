Венские вафли. Мастер-класс от Галины Рогозиной
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Завтрак
1-й сезон
Венские вафли. Мастер-класс от Галины Рогозиной

Завтрак (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.42021, Венские вафли. Мастер-класс от Галины Рогозиной
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

"Совместный проект RTVI и кулинарной школы "Novikov School"".
Утренняя программа о том, как приготовить несложный, но оригинальный завтрак. Кроме того, в ней будет познавательная информация о завтраках в конкретной стране, а также советы от шеф-повара.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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