Завтра я тебя разлюблю (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Девушка-телохранитель ищет деньги для тяжело больной мамы. Криминальная мелодрама о том, что чувствам не прикажешь. Лада работает телохранителем. Чтобы помогать больной маме, она часто соглашается на сотрудничество с избалованными и самовлюбленными богачами, которых презирает. Однажды девушка оказывается в безвыходной ситуации — у мамы рецидив, ей срочно нужны деньги на операцию. Тем временем на известного бизнесмена Илью Лаврова происходит покушение, и после длительных уговоров он соглашается нанять хрупкую девушку в качестве телохранителя. Пока Лавров проверяет ее компетентность, Лада неожиданно для себя начинает испытывать симпатию к своему работодателю. Не терпится узнать, к чему приведет это сотрудничество? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Завтра я тебя разлюблю», — все серии уже доступны на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- МРРежиссёр
Максим
Рожков
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- АМАктриса
Анастасия
Михайлова
- ТЕАктриса
Татьяна
Ермилова
- ИЛАктёр
Илья
Лукашенко
- СГАктёр
Сергей
Гурьев
- Актриса
Татьяна
Филатова
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- АГАктриса
Анна
Галлямова
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- МШАктёр
Михаил
Ширяев
- СМСценарист
Соня
Матис
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян