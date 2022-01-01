Завтра я тебя разлюблю (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Девушка-телохранитель ищет деньги для тяжело больной мамы. Криминальная мелодрама о том, что чувствам не прикажешь. Лада работает телохранителем. Чтобы помогать больной маме, она часто соглашается на сотрудничество с избалованными и самовлюбленными богачами, которых презирает. Однажды девушка оказывается в безвыходной ситуации — у мамы рецидив, ей срочно нужны деньги на операцию. Тем временем на известного бизнесмена Илью Лаврова происходит покушение, и после длительных уговоров он соглашается нанять хрупкую девушку в качестве телохранителя. Пока Лавров проверяет ее компетентность, Лада неожиданно для себя начинает испытывать симпатию к своему работодателю. Не терпится узнать, к чему приведет это сотрудничество? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Завтра я тебя разлюблю», — все серии уже доступны на нашем видеосервисе Wink!



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