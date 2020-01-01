8.82020, Ultimate Note
Приключения, Фэнтези12+
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Затерянная гробница. Последние хроники (сериал, 2020) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
Сюжет
Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их �поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд и скрытых опасностей.
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Информация
СтранаКитай
ЖанрыПриключения, Фэнтези
Рейтинг
8.3 IMDb