Затерянная гробница. Последние хроники
Wink
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Затерянная гробница. Последние хроники
8.82020, Ultimate Note 1 сезон
Приключения, Фэнтези12+

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Затерянная гробница. Последние хроники (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд и скрытых опасностей.

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Рейтинг

8.3 IMDb