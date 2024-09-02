Затерянная гробница. Последние хроники (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Затерянная гробница. Последние хроники. Сезон 1. Серия 18
Затерянная гробница. Последние хроники
1-й сезон
18-я серия
8.92020, Ultimate Note
Приключения, Фэнтези12+
О сериале

Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд и скрытых опасностей.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Фэнтези
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb