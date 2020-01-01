Затерянная гробница. Последние хроники. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Затерянная гробница. Последние хроники
1-й сезон
10-я серия
8.82020, Ultimate Note
Приключения, Фэнтези12+

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Затерянная гробница. Последние хроники (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд и скрытых опасностей.

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Рейтинг

8.3 IMDb