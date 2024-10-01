Застрявшие вне жизни (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+54 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+57 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+57 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+55 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+54 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Застрявшие вне жизни
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Когда лавина отрезает от внешнего мира дорогой отель, его обитателям приходится столкнуться с собственным прошлым. Детективная драма «Застрявшие вне жизни» —сериал из Италии о непримиримых врагах, вынужденных сосуществовать.
Финансовый брокер Джованни едет с детьми в шикарный горный отель, чтобы оправиться после смерти жены. Уже добравшись до места отдыха, он с удивлением обнаруживает там Клаудию — женщину, находящуюся в программе защиты свидетелей по делу об убийстве, где была замешана мафия. В голове Джованни тут же рождается план: устранить Клаудию, чтобы сохранить карьеру и скрыть правду о своем мафиозном прошлом от детей. Тем временем долину, где находится отель, отделяет от внешнего мира сильная лавина. Теперь обслуживающий персонал, гости и люди, живущие в окрестностях, вынуждены отбросить разногласия и помогать друг другу выживать.
Смогут ли Джованни и Клаудия забыть о вражде, расскажет драма «Застрявшие вне жизни». Сериал 2023 года смотреть онлайн вы сможете на Wink.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Николя
Мардзано
- РДРежиссёр
Риккардо
Донна
- ФРРежиссёр
Фабио
Резинаро
- АРАктриса
Аврора
Руффино
- ФРАктёр
Федерико
Руссо
- ЭФАктёр
Эухенио
Франческини
- АРАктёр
Алессандро
Ричечи
- МССценарист
Микела
Страньеро
- ФФСценарист
Федерика
Фиораванти
- ПМСценарист
Пеппе
Милланта
- ВДСценарист
Валерио
Д’Аннунцио
- ДЧПродюсер
Джулио
Честари
- ЭВПродюсер
Эрик
Велберс
- МХПродюсер
Майк
Хомбергер
- ЛБПродюсер
Лука
Барбарески
- ПВКомпозитор
Паоло
Вивальди
- АБКомпозитор
Андреа
Бонини
- МДКомпозитор
Маттиа
Донна