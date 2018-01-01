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Застрявшие вне жизни
Актёры и съёмочная группа сериала «Застрявшие вне жизни»

Актёры и съёмочная группа сериала «Застрявшие вне жизни»

Режиссёры

Николя Мардзано

Николя Мардзано

Nico Marzano
Режиссёр
Риккардо Донна

Риккардо Донна

Riccardo Donna
Режиссёр
Фабио Резинаро

Фабио Резинаро

Fabio Resinaro
Режиссёр

Актёры

Аврора Руффино

Аврора Руффино

Aurora Ruffino
Актриса
Федерико Руссо

Федерико Руссо

Federico Russo
Актёр
Эухенио Франческини

Эухенио Франческини

Eugenio Franceschini
Актёр
Алессандро Ричечи

Алессандро Ричечи

Alessandro Riceci
Актёр

Сценаристы

Микела Страньеро

Микела Страньеро

Michela Straniero
Сценарист
Федерика Фиораванти

Федерика Фиораванти

Federica Fioravanti
Сценарист
Пеппе Милланта

Пеппе Милланта

Peppe Millanta
Сценарист
Валерио Д’Аннунцио

Валерио Д’Аннунцио

Valerio D'Annunzio
Сценарист

Продюсеры

Джулио Честари

Джулио Честари

Giulio Cestari
Продюсер
Эрик Велберс

Эрик Велберс

Eric Welbers
Продюсер
Майк Хомбергер

Майк Хомбергер

Maik Homberger
Продюсер
Лука Барбарески

Лука Барбарески

Luca Barbareschi
Продюсер

Композиторы

Паоло Вивальди

Паоло Вивальди

Paolo Vivaldi
Композитор
Андреа Бонини

Андреа Бонини

Andrea Bonini
Композитор
Маттиа Донна

Маттиа Донна

Mattia Donna
Композитор