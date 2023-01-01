Застрявшие вне жизни (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Когда лавина отрезает от внешнего мира дорогой отель, его обитателям приходится столкнуться с собственным прошлым. Детективная драма «Застрявшие вне жизни» —сериал из Италии о непримиримых врагах, вынужденных сосуществовать.



Финансовый брокер Джованни едет с детьми в шикарный горный отель, чтобы оправиться после смерти жены. Уже добравшись до места отдыха, он с удивлением обнаруживает там Клаудию — женщину, находящуюся в программе защиты свидетелей по делу об убийстве, где была замешана мафия. В голове Джованни тут же рождается план: устранить Клаудию, чтобы сохранить карьеру и скрыть правду о своем мафиозном прошлом от детей. Тем временем долину, где находится отель, отделяет от внешнего мира сильная лавина. Теперь обслуживающий персонал, гости и люди, живущие в окрестностях, вынуждены отбросить разногласия и помогать друг другу выживать.



Смогут ли Джованни и Клаудия забыть о вражде, расскажет драма «Застрявшие вне жизни». Сериал 2023 года смотреть онлайн вы сможете на Wink.

