Ой, сломалось! (сериал, 2021) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн бесплатно

Заправочка сломалась! Крутые видео для мальчиков про машинки
Ой, сломалось!
1-й сезон
Ой, сломалось! (сериал, 2021) сезон 1 серия 83

Шоу для мальчиков "Ой, сломалось!" в котором мы чиним машинки и игрушки. В нашу автомастерскую приходят самые любимые игрушки из мульфильмов Тачки, Щенячий Патруль, Трансформеры, Грузовичок Лева, Роботы-поезда, Герои в масках, Робокары, Вспыш и чудо-машинки, автобусы Тайо и других, и всем им нужна помощь. Смотри новые серии каждую ПЯТНИЦУ на канале Ой, сломалось!

