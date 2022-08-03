WinkДетямОй, сломалось!1-й сезонИгрушки машинки - Чиним каток в Автомастерской. Видео для детей про машины
Ой, сломалось! (сериал, 2021) сезон 1 серия 100 смотреть онлайн
8.12021, Игрушки машинки - Чиним каток в Автомастерской. Видео для детей про машины
Блог18+
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О сериале
Шоу для мальчиков "Ой, сломалось!" в котором мы чиним машинки и игрушки. В нашу автомастерскую приходят самые любимые игрушки из мульфильмов Тачки, Щенячий Патруль, Трансформеры, Грузовичок Лева, Роботы-поезда, Герои в масках, Робокары, Вспыш и чудо-машинки, автобусы Тайо и других, и всем им нужна помощь. Смотри новые серии каждую ПЯТНИЦУ на канале Ой, сломалось!