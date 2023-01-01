Ой, сломалось!
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Ой, сломалось!

Ой, сломалось! (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Ой, сломалось! 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Шоу для мальчиков "Ой, сломалось!" в котором мы чиним машинки и игрушки. В нашу автомастерскую приходят самые любимые игрушки из мульфильмов Тачки, Щенячий Патруль, Трансформеры, Грузовичок Лева, Роботы-поезда, Герои в масках, Робокары, Вспыш и чудо-машинки, автобусы Тайо и других, и всем им нужна помощь. Смотри новые серии каждую ПЯТНИЦУ на канале Ой, сломалось!

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