Ой, сломалось! (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Шоу для мальчиков "Ой, сломалось!" в котором мы чиним машинки и игрушки. В нашу автомастерскую приходят самые любимые игрушки из мульфильмов Тачки, Щенячий Патруль, Трансформеры, Грузовичок Лева, Роботы-поезда, Герои в масках, Робокары, Вспыш и чудо-машинки, автобусы Тайо и других, и всем им нужна помощь. Смотри новые серии каждую ПЯТНИЦУ на канале Ой, сломалось!



Сериал Грузовик на ремонте 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.