Грузовичок Лева в автомастерской - Чиним машины. Видео для мальчиков
Wink
Детям
Ой, сломалось!
1-й сезон
Грузовичок Лева в автомастерской - Чиним машины. Видео для мальчиков

Ой, сломалось! (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.12021, Грузовичок Лева в автомастерской - Чиним машины. Видео для мальчиков
Блог18+

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О сериале

Шоу для мальчиков "Ой, сломалось!" в котором мы чиним машинки и игрушки. В нашу автомастерскую приходят самые любимые игрушки из мульфильмов Тачки, Щенячий Патруль, Трансформеры, Грузовичок Лева, Роботы-поезда, Герои в масках, Робокары, Вспыш и чудо-машинки, автобусы Тайо и других, и всем им нужна помощь. Смотри новые серии каждую ПЯТНИЦУ на канале Ой, сломалось!

Жанр
Блог
Время
6 мин / 00:06

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