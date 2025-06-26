Забытый ангел (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Забытый ангел. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Ольга, проиграв в судах богатому мужу право видеться с дочерью и воспитывать ее, похищает девочку и прячется с ней в провинции. Но незнакомое место оказывается удивительным образом связанным с прошлым Ольги и хранит страшные тайны, о которых она даже не подозревала. Ей придется разобраться не только со старыми убийствами, но и доказать свою непричастность к новым.

