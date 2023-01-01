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Забытый ангел
Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый ангел»

Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый ангел»

Режиссёры

Александр Кананович

Александр Кананович

Режиссёр

Актёры

Вероника Пляшкевич

Вероника Пляшкевич

АктрисаОльга
Дмитрий Пчела

Дмитрий Пчела

АктёрГерман
Дмитрий Бурлаков

Дмитрий Бурлаков

АктёрВлад
Ксения Новикова

Ксения Новикова

АктрисаЯся
Анна Полупанова

Анна Полупанова

Актриса
Юлия Верховская

Юлия Верховская

Актриса
Анна Маланкина

Анна Маланкина

Актриса
Андрей Милюхин

Андрей Милюхин

Актёр
Антон Жуков

Антон Жуков

Актёр
Александр Осипец

Александр Осипец

Актёр
Дмитрий Гурбанович

Дмитрий Гурбанович

АктёрМостовщиков в молодости
Тамара Миронова

Тамара Миронова

Актрисамать Михея
Алеся Лесникова

Алеся Лесникова

Актриса
Леонид Улащенко

Леонид Улащенко

АктёрМостовщиков

Сценаристы

Виктория Платова

Виктория Платова

Сценарист

Продюсеры

Евгений Арендаревич

Евгений Арендаревич

Продюсер
Дмитрий Рубежин

Дмитрий Рубежин

Продюсер
Владимир Дубровин

Владимир Дубровин

Продюсер
Ольга Шалик

Ольга Шалик

Продюсер

Художники

Наталья Гурьянова

Наталья Гурьянова

Художница
Алеся Максимович

Алеся Максимович

Художница

Монтажёры

Юрий Бутько

Юрий Бутько

Монтажёр

Операторы

Игорь Буряк

Игорь Буряк

Оператор

Композиторы

Егор Зубков

Егор Зубков

Композитор
Анатолий Зубков

Анатолий Зубков

Композитор