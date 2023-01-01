Забытый ангел. Сезон 1
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Забытый ангел
1-й сезон

Забытый ангел (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Забытый ангел. Сезон 1 4 серии
Детектив, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольга, проиграв в судах богатому мужу право видеться с дочерью и воспитывать ее, похищает девочку и прячется с ней в провинции. Но незнакомое место оказывается удивительным образом связанным с прошлым Ольги и хранит страшные тайны, о которых она даже не подозревала. Ей придется разобраться не только со старыми убийствами, но и доказать свою непричастность к новым.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый ангел»