В отношениях архитекторов Надежды и Андрея наступает сложный период — финансовая нестабильность, проблемы с работой, больная мать Андрея, уход за которой требует денег, а также неудачные попытки завести ребёнка. Масла в огонь подливает приезд их успешного однокашника Кирилла, бывшего парня Нади, который приезжает в их городок строить большой торговый центр. Кирилл делает супругам заманчивое предложение: Наде — возглавить компанию, ведущую строительство, а Андрею — стать главным дизайнером его проекта. Они соглашаются, не подозревая, что у Кирилла на их счёт есть план: он собирается отомстить Наде, которая 15 лет назад выбрала другого.

