Забытая любовь. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Забытая любовь
1-й сезон
3-я серия
8.92024, Забытая любовь. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Забытая любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В отношениях архитекторов Надежды и Андрея наступает сложный период — финансовая нестабильность, проблемы с работой, больная мать Андрея, уход за которой требует денег, а также неудачные попытки завести ребёнка. Масла в огонь подливает приезд их успешного однокашника Кирилла, бывшего парня Нади, который приезжает в их городок строить большой торговый центр. Кирилл делает супругам заманчивое предложение: Наде — возглавить компанию, ведущую строительство, а Андрею — стать главным дизайнером его проекта. Они соглашаются, не подозревая, что у Кирилла на их счёт есть план: он собирается отомстить Наде, которая 15 лет назад выбрала другого.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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Актёры и съёмочная группа сериала «Забытая любовь»