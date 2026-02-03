WinkСериалыЗабытая любовь1-й сезон1-я серия
8.92024, Забытая любовь. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Забытая любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В отношениях архитекторов Надежды и Андрея наступает сложный период — финансовая нестабильность, проблемы с работой, больная мать Андрея, уход за которой требует денег, а также неудачные попытки завести ребёнка. Масла в огонь подливает приезд их успешного однокашника Кирилла, бывшего парня Нади, который приезжает в их городок строить большой торговый центр. Кирилл делает супругам заманчивое предложение: Наде — возглавить компанию, ведущую строительство, а Андрею — стать главным дизайнером его проекта. Они соглашаются, не подозревая, что у Кирилла на их счёт есть план: он собирается отомстить Наде, которая 15 лет назад выбрала другого.
Рейтинг
- ВИРежиссёр
Валерий
Ибрагимов
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- ДБАктёр
Дмитрий
Белякин
- Актриса
Кира
Кауфман
- ДМАктёр
Дмитрий
Мурашев
- КУАктриса
Кристина
Убелс
- СЛАктриса
Стефания
Лебедева
- МГАктёр
Марк
Гаврилов
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- ДКАктёр
Дмитрий
Киргинцев
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- ВИПродюсер
Валерий
Ибрагимов
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- АМХудожник
Алексей
Мельник
- МВОператор
Максим
Волох