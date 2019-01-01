За витриной. Сезон 1. Серия 1
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За витриной (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, За витриной. Сезон 1. Серия 1
Мелодрамы18+

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Сюжет

Успешному предпринимателю Андрею Ветрову не дает покоя провинциалка Галя, которая отчаянно пытается выбиться из нищеты и прокормить двух своих братьев.

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «За витриной»