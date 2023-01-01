Биография

Константин Данилюк — украинский актер кино и театра. Родился в УССР в городе Черкассы 7 июля 1969 года. С детских лет будущий актер мечтал связать свою жизнь с театральной сценой. Окончив школу, уехал из родного города в Днепропетровск, где подал документы в Днепропетровское театральное училище. Выпустившись в 1990 году, получил работу в труппе театра-студии «Черный квадрат», на сцене которого и были исполнены первые профессиональные роли Константина Данилюка. Появился в таких постановках, как «Тамара и Демон», «И снова здравствуйте!», «Последняя ночь Мэрилин» и множестве других. Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать, о наличии у него семьи ничего не известно. В кино Данилюк дебютировал достаточно поздно, уже более десяти лет проработав в театре. Впервые появился на экране в сериале «Сестры по крови», вышедшем в 2005 году. После исполнил эпизодические роли в таких популярных проектах, как «Возвращение Мухтара», «Сваты», «Так не бывает». Известность принес Константину Данилюку сериал «Клан ювелиров», где актер сыграл одну из главных ролей. Также к заметным картинам с его участием можно отнести «День Святого Валентина», «Артист», «Утраченные воспоминания». Всего за годы своей карьеры Данилюк сыграл более полусотни ролей в кино.