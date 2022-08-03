Продолжение искрометной истории семей, которых мы уже видели в «Клубничном раю». После того, семьи Светочки и Вадима, сблизились во время пребывания на даче, казалось бы, должны были воцариться мир и покой. Но не тут-то было! В гости к Щербинским и Трешкиным, которые теперь практически стали одной семьей, приезжают неженатые родственники – Он и Она. Свадьба не за горами, и герои, как могут, приближают это событие. Но фраза «хотели как лучше, а вышло как всегда» - это как раз их случай. Множество курьезных и забавных ситуаций, веселые недоразумения ждут участников этих событий. И дойдет ли все-таки дело до свадьбы, и будет ли это только одна свадьба, теперь остается только гадать…

