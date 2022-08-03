WinkСериалыЯблочный спас1-й сезон2-я серия
Яблочный спас (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Яблочный спас. Серия 2
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Продолжение искрометной истории семей, которых мы уже видели в «Клубничном раю». После того, семьи Светочки и Вадима, сблизились во время пребывания на даче, казалось бы, должны были воцариться мир и покой. Но не тут-то было! В гости к Щербинским и Трешкиным, которые теперь практически стали одной семьей, приезжают неженатые родственники – Он и Она. Свадьба не за горами, и герои, как могут, приближают это событие. Но фраза «хотели как лучше, а вышло как всегда» - это как раз их случай. Множество курьезных и забавных ситуаций, веселые недоразумения ждут участников этих событий. И дойдет ли все-таки дело до свадьбы, и будет ли это только одна свадьба, теперь остается только гадать…
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- Актёр
Борис
Щербаков
- ЭСАктриса
Эвелина
Сакуро
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ВТАктёр
Виктор
Тереля
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- АБАктриса
Анастасия
Баланчук
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- КНАктёр
Кирилл
Новицкий
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актёр дубляжа
Михаил
Кшиштовский
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- АНХудожник
Анатолий
Новиков
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВДОператор
Владимир
Денисов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков