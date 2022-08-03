WinkСериалыЯ все преодолею1-й сезон2-я серия
Я все преодолею (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32014, Я все преодолею. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Люда – настоящая русская женщина, которая тащит непомерную ношу на хрупких плечах. Она борется с пьянством мужа, воспитывает детей, помогает подруге и терпеливо сносит попреки свекрови. Но судьба словно проверяет героиню на прочность, и очередным ударом оказывается не житейская неурядица, а настоящая трагедия. Муж Люды трагически погибает при пожаре, а дом сгорает дотла. Словно сорвавшись с цепи, близкие люди сбрасывают маски приличия и предают героиню: свекровь не дает крова, а лучшая подруга из ревности прогоняет ее на улицу.. Сумеет ли Люда преодолеть все злоключения и начать жизнь заново?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- АИАктёр
Артур
Иванов
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- ВКАктёр
Вадим
Колганов
- Актёр
Игорь
Ясулович
- АСАктёр
Александр
Серов-Останкинский
- АКАктриса
Анна
Капалева
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- НСАктриса
Николь
Спиридонова
- ИПСценарист
Ирина
Павлова
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ТХПродюсер
Тамара
Хромова
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- НРКомпозитор
Николай
Романов