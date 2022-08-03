Я все преодолею (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Люда – настоящая русская женщина, которая тащит непомерную ношу на хрупких плечах. Она борется с пьянством мужа, воспитывает детей, помогает подруге и терпеливо сносит попреки свекрови. Но судьба словно проверяет героиню на прочность, и очередным ударом оказывается не житейская неурядица, а настоящая трагедия. Муж Люды трагически погибает при пожаре, а дом сгорает дотла. Словно сорвавшись с цепи, близкие люди сбрасывают маски приличия и предают героиню: свекровь не дает крова, а лучшая подруга из ревности прогоняет ее на улицу.. Сумеет ли Люда преодолеть все злоключения и начать жизнь заново?

