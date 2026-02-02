Я все исправлю сама. Сезон 1. Серия 2
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Я все исправлю сама
1-й сезон
2-я серия
9.22024, Я все исправлю сама. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Я все исправлю сама (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Год назад Ольга стала суррогатной матерью двойняшек. Процедура происходила анонимно, поэтому она не знает родителей в лицо. Знакомство с супругами Дмитрием и Татьяной Вахрамеевыми наводит её на подозрения, что именно их дети — её родные. Чтобы подтвердить это, она устраивается к ним няней. Ольга старательно убеждает себя, что карьеристка Таня — плохая мать, для которой работа важнее детей, а Дмитрий — идеальный мужчина. Постепенно она начинает верить в своё право забрать у Татьяны семью, которую женщина не ценит.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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