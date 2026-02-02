Год назад Ольга стала суррогатной матерью двойняшек. Процедура происходила анонимно, поэтому она не знает родителей в лицо. Знакомство с супругами Дмитрием и Татьяной Вахрамеевыми наводит её на подозрения, что именно их дети — её родные. Чтобы подтвердить это, она устраивается к ним няней. Ольга старательно убеждает себя, что карьеристка Таня — плохая мать, для которой работа важнее детей, а Дмитрий — идеальный мужчина. Постепенно она начинает верить в своё право забрать у Татьяны семью, которую женщина не ценит.

