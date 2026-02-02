9.22024, Я все исправлю сама. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Я все исправлю сама (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Год назад Ольга стала суррогатной матерью двойняшек. Процедура происходила анонимно, поэтому она не знает родителей в лицо. Знакомство с супругами Дмитрием и Татьяной Вахрамеевыми наводит её на подозрения, что именно их дети — её родные. Чтобы подтвердить это, она устраивается к ним няней. Ольга старательно убеждает себя, что карьеристка Таня — плохая мать, для которой работа важнее детей, а Дмитрий — идеальный мужчина. Постепенно она начинает верить в своё право забрать у Татьяны семью, которую женщина не ценит.
Рейтинг
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ВЦАктёр
Владимир
Цветков
- Актриса
Евангелина
Козырева
- ЕЛАктриса
Елена
Лычагина
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- АКАктёр
Артемий
Корочков
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- МЗПродюсер
Матвей
Зубалевич
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АЧХудожница
Арина
Чиванова
- МРКомпозитор
Михаил
Робканов