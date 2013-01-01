Я тебя слышу. Сезон 1. Серия 8
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Я тебя слышу
1-й сезон
8-я серия

Я тебя слышу (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.42013, I hear your voice
Мелодрамы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чан Хэ-сон – смелая, немного нахальная женщина-юрист. У нее колючий характер, острый язык, к тому же она совсем лишена манер и не в восторге от своей работы. Пак Су-ха - 19-летний паренeк, обладающий экстрасенсорными способностями, а именно - умеющий слышать мысли людей. И Ча Гван-у - серьeзный и мужественный бывший полицейский, который становится государственным адвокатом.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb