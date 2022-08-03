WinkСериалыЯ тебя слышу1-й сезон9-я серия
Я тебя слышу (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.42013, I hear your voice
Мелодрама, Фантастика16+
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О сериале
Чан Хэ-сон – смелая, немного нахальная женщина-юрист. У нее колючий характер, острый язык, к тому же она совсем лишена манер и не в восторге от своей работы. Пак Су-ха - 19-летний паренeк, обладающий экстрасенсорными способностями, а именно - умеющий слышать мысли людей. И Ча Гван-у - серьeзный и мужественный бывший полицейский, который становится государственным адвокатом.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама, Детектив
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb