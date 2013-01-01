WinkСериалыЯ тебя слышу1-й сезон6-я серия
Я тебя слышу (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.42013, I hear your voice
Мелодрама, Детектив16+
О сериале
Чан Хэ-сон – смелая, немного нахальная женщина-юрист. У нее колючий характер, острый язык, к тому же она совсем лишена манер и не в восторге от своей работы. Пак Су-ха - 19-летний паренeк, обладающий экстрасенсорными способностями, а именно - умеющий слышать мысли людей. И Ча Гван-у - серьeзный и мужественный бывший полицейский, который становится государственным адвокатом.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама, Детектив
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb