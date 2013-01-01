Я тебя слышу (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Я тебя слышу. Сезон 1. Серия 6
Я тебя слышу (сериал, 2013) сезон 1 серия 6

I hear your voice
Мелодрама, Детектив

Чан Хэ-сон – смелая, немного нахальная женщина-юрист. У нее колючий характер, острый язык, к тому же она совсем лишена манер и не в восторге от своей работы. Пак Су-ха - 19-летний паренeк, обладающий экстрасенсорными способностями, а именно - умеющий слышать мысли людей. И Ча Гван-у - серьeзный и мужественный бывший полицейский, который становится государственным адвокатом.

Южная Корея
Комедия, Фантастика, Мелодрама, Детектив
Full HD
64 мин / 01:04

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb