Я тебя слышу (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Чан Хэ-сон – смелая, немного нахальная женщина-юрист. У нее колючий характер, острый язык, к тому же она совсем лишена манер и не в восторге от своей работы. Пак Су-ха - 19-летний паренeк, обладающий экстрасенсорными способностями, а именно - умеющий слышать мысли людей. И Ча Гван-у - серьeзный и мужественный бывший полицейский, который становится государственным адвокатом.

