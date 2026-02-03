WinkСериалыЯ тебя нашла1-й сезон3-я серия
9.22024, Я тебя нашла. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
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Я тебя нашла (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Начинающий неонатолог Елена помогает Михаилу, потерявшему жену при родах, выходить недоношенного ребенка. Поддержка молодого отца перерастает в нечто большее, и Елена соглашается выйти за него замуж. Она бросает работу и воспитывает маленького Артема как родного. Спустя 15 лет счастливого брака Михаил сообщает Елене, что влюблен в свою коллегу Настю и хочет развода. Молодая любовница требует отобрать у Елены все: доступ к семейным счетам, квартиру и опеку над Артемом. Чтобы не лишиться сына, Елена возвращается на работу в больницу, где встречает свою первую любовь — Андрея, которого она бросила много лет назад, сделав выбор в пользу Михаила.
Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- ЯЧАктриса
Яна
Чигир
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- АААктёр
Артем
Алексеев
- ТЛАктриса
Татьяна
Лянник
- ЗБАктриса
Зарина
Бахтиева
- АКАктриса
Альбина
Кубрикова
- НЕАктриса
Нина
Есина
- МТСценарист
Мария
Тиллес
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- МКХудожник
Максим
Карягин