Начинающий неонатолог Елена помогает Михаилу, потерявшему жену при родах, выходить недоношенного ребенка. Поддержка молодого отца перерастает в нечто большее, и Елена соглашается выйти за него замуж. Она бросает работу и воспитывает маленького Артема как родного. Спустя 15 лет счастливого брака Михаил сообщает Елене, что влюблен в свою коллегу Настю и хочет развода. Молодая любовница требует отобрать у Елены все: доступ к семейным счетам, квартиру и опеку над Артемом. Чтобы не лишиться сына, Елена возвращается на работу в больницу, где встречает свою первую любовь — Андрея, которого она бросила много лет назад, сделав выбор в пользу Михаила.

