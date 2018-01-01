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Сериалы
Я тебя нашла
Актёры и съёмочная группа сериала «Я тебя нашла»

Актёры и съёмочная группа сериала «Я тебя нашла»

Режиссёры

Владислав Николаев

Владислав Николаев

Режиссёр

Актёры

Яна Чигир

Яна Чигир

Актриса
Сергей Масленников

Сергей Масленников

Актёр
Артем Алексеев

Артем Алексеев

Актёр
Татьяна Лянник

Татьяна Лянник

Актриса
Зарина Бахтиева

Зарина Бахтиева

Актриса
Альбина Кубрикова

Альбина Кубрикова

Актриса
Нина Есина

Нина Есина

Актриса

Сценаристы

Мария Тиллес

Мария Тиллес

Сценарист

Продюсеры

Юлия Щетинина

Юлия Щетинина

Продюсер
Олег Пиганов

Олег Пиганов

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Художники

Максим Карягин

Максим Карягин

Художник