Я так долго ждал тебя (сериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Турецкая многосерийная мелодрама о мужчине и женщине, которых свела вместе сама судьба, и теперь ничто не может разлучить. Почти 30 лет назад во время землетрясения Кадир потерял родного отца и так и не смог примириться с тем, что у его матери появился новый муж. Теперь он живет в Катаре, где пытается развивать успешный бизнес своего деда. Там Кадир встречает Айлиз, которая находит кольцо, доставшееся ему в наследство от отца. Именно так в свое время познакомились родители Кадира, и теперь он уверен, что их с Айлиз связала судьба. Правда, у девушки уже есть жених, и она не собирается отменять свадьбу, хотя тоже испытывает симпатию к Кадиру. Тогда он убеждает Айлиз выбросить кольцо — и если оно снова найдется, будет понятно, что их встреча неслучайна. Кадир еще не знает, что девушка странным образом связана с его собственной семьей. Больше о ее секретах расскажет сериал «Я так долго ждал тебя» 2021 года, который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

