Кадира и Айлиз свела судьба, но девушка выходит замуж за другого. На видеосервисе Wink удобно смотреть «Я так долго ждал тебя» — турецкий сериал, 1 сезон которого в русской озвучке доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



Первый сезон расскажет историю Кадира, отец которого погиб в результате землетрясения 30 лет назад. Даже повзрослев, мужчина не принял то, что мать снова вышла замуж. В Катаре Кадир однажды знакомится с Айлиз. Причем считает эту встречу судьбоносной, потому что девушка нашла кольцо, которое он получил в наследство от отца: точно так же познакомились его родители. Горькая правда в том, что у Айлиз уже есть жених, за которого она намерена выйти замуж. Кадир предлагает положиться на волю случая и выбросить кольцо... Влюбленный мужчина даже не подозревает, что девушка таинственным образом связана с его родной семьей.



Не пропустите трогательную турецкую мелодраму «Я так долго ждал тебя» — все серии 1 сезона онлайн доступны на нашем видеосервисе Wink!

