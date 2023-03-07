Я так долго ждал тебя 1 сезон (Сериал 2021) смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Кадира и Айлиз свела судьба, но девушка выходит замуж за другого. На видеосервисе Wink удобно смотреть «Я так долго ждал тебя» — турецкий сериал, 1 сезон которого в русской озвучке доступен в онлайн-кинотеатре Wink!
Первый сезон расскажет историю Кадира, отец которого погиб в результате землетрясения 30 лет назад. Даже повзрослев, мужчина не принял то, что мать снова вышла замуж. В Катаре Кадир однажды знакомится с Айлиз. Причем считает эту встречу судьбоносной, потому что девушка нашла кольцо, которое он получил в наследство от отца: точно так же познакомились его родители. Горькая правда в том, что у Айлиз уже есть жених, за которого она намерена выйти замуж. Кадир предлагает положиться на волю случая и выбросить кольцо... Влюбленный мужчина даже не подозревает, что девушка таинственным образом связана с его родной семьей.
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Рейтинг
- ЯТРежиссёр
Ясемин
Туркменли
- Актёр
Озджан
Дениз
- ИХАктриса
Ирэм
Хэльваджиолу
- МУАктёр
Мустафа
Уурлу
- ДШАктёр
Джанер
Шахин
- ДБАктёр
Дурул
Базан
- ИШАктёр
Ильхан
Шен
- ТТАктриса
Тюркю
Туран
- ЛГАктриса
Лила
Гюрмен
- ШААктёр
Шехсувар
Акташ
- СДАктриса
Селен
Домач
- Сценарист
Озджан
Дениз
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЖЭАктриса дубляжа
Жанна
Эльдарова