Я так долго ждал тебя. Сезон 1. Серия 6
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Я так долго ждал тебя
1-й сезон
6-я серия

Я так долго ждал тебя (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.12021, Seni Çok Bekledim
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Турецкая многосерийная мелодрама о мужчине и женщине, которых свела вместе сама судьба, и теперь ничто не может разлучить. Почти 30 лет назад во время землетрясения Кадир потерял родного отца и так и не смог примириться с тем, что у его матери появился новый муж. Теперь он живет в Катаре, где пытается развивать успешный бизнес своего деда. Там Кадир встречает Айлиз, которая находит кольцо, доставшееся ему в наследство от отца. Именно так в свое время познакомились родители Кадира, и теперь он уверен, что их с Айлиз связала судьба. Правда, у девушки уже есть жених, и она не собирается отменять свадьбу, хотя тоже испытывает симпатию к Кадиру. Тогда он убеждает Айлиз выбросить кольцо — и если оно снова найдется, будет понятно, что их встреча неслучайна. Кадир еще не знает, что девушка странным образом связана с его собственной семьей. Больше о ее секретах расскажет сериал «Я так долго ждал тебя» 2021 года, который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я так долго ждал тебя»

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