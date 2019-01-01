Выход есть (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Четверо друзей купаются в богатстве, но деньги едва ли приносят им настоящее счастье. Пытаясь заполнить внутреннюю пустоту, они бросаются во все тяжкие. Сериал «Выход есть» — драйвовая драма с черным юмором об обратной стороне больших денег, основанная на реальной жизни норвежских финансистов. «Блудливая Калифорния» встречает «Волка с Уолл-стрит»!



Адам, Йеппе, Хенрик и Вильям принадлежат к настоящим сливкам общества. Они молоды и невероятно богаты. Благодаря смекалке, удаче и финансовым махинациям, они заработали многомиллионные состояния и окружили себя роскошью. Но это вовсе не значит, что их жизнь подобна сказке. Гермина, жена Адама, мечтает о детях, и не знает, что ее муж давно сделал вазэктомию. У Вильяма начинаются серьезные проблемы с деньгами, но он готов пойти на все, чтобы об этом никто не узнал. Хенрик и Йеппе пытаются компенсировать отсутствие сильных эмоций алкоголем и запрещенными веществами, все чаще влипая в разные ситуации.



Изменятся ли герои, когда дойдут до предела? Брутальные шутки, безумные поступки и веселье с привкусом горечи покажет сериал «Выход есть» в подписке Amediateka на Wink.

